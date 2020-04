Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 a infectat peste 2,3 milioane de oameni din toata lumea, in cele patru luni de cand China a anunțat primele cazuri. Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depașit 160.000, relateaza CNN. Cele mai afectate țari raman in continuare Statele Unite, Spania și Italia. Statele Unite inregistreaza…

- Guvernul Elvetiei intentioneaza sa relaxeze gradual, incepand din 27 aprilie, restrictiile antiepidemice, potrivit cotidianului Le Figaro, dupa ce Spania, Italia, Austria, Cehia și Germania au revenit, incetul cu incetul, la normalitate.

- Spania a inregistrat miercuri 523 de morti din cauza covid-19 in 24 de ore, un bilant in scadere dupa cresterea inregistrata marti, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza AFP.In total, 18.579 de oameni au murit din cauza maladiei in tara, a treia cea mai indoliata in lume dupa…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 713 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 421 in Italia, 196 in Spania, 25 in Franța, 9 in Germania, 47 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2…

- Franta a echipat medical mai multe trenuri de mare viteza pentru a transporta pacientii infectati cu coronavirus din orasele puternic lovite de pandemie in orase mai putin afectate.Fiecare partitura dotata din tren poate transporta patru pacienti si sase cadre medicale. Echipa medicala include doi doctori,…

- Ceremonia de anul acesta a premiilor Peabody, care recompenseaza programe de televiziune, de radio si alte produse media, a fost amanata din cauza Covid-19, potrivit news.ro.Programata sa aiba loc pe 18 iunie, pentru prima data la Los Angeles in opt decenii de la debut, acum ea a fost amanata…

- Spania a raportat marti un nou record de decese cauzate de coronavirus intr-o zi, cu 514 noi morti inregistrati in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica bilantul total la 2.696, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, potrivit AFP si Reuters.Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut…

- Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, luni, pe Facebook, ca tari mai dezvoltate si mai civilizate decat Romania au decis izolare totala, subliniind ca a trecut a trecut si momentul “recomandarilor” in lupta cu Covid-19."Tari mai dezvoltate si mai civilizate decat Romania au decis izolare…