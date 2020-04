Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai afectate tari de epidemia de coronavirus, Spania iese din blocajul total și permite unor companii sa-și reia activitatea incepand de luni. "E important sa vorbim acum despre reconstrucția economica și sociala", a spus premierul Pedro Sanchez, intr-o conferința de presa care a urmat…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street. "Premierul a iesit din spital pentru a continua convalescenta la Chequers", resedinta sa din nord-vestul…

- Depistat pozitiv cu coronavirus, Boris Johnson a fost externat, duminica, din spital, la o saptamana distanța dupa ce fusese internat. Premierul britanic nu se va intoarce la munca, anunța The Guardian. Conform sursei citate, care a obținut o declarație din partea unui purtator de cuvant de la Downing…

- DACIA anunța ca va relua, PROGRESIV, activitatea industriala! Muncitorii se pot intoarce VOLUNTAR la munca. “In acord cu partenerii sociali și din respect pentru protejarea și siguranța angajaților, toate masurile sanitare de protecție in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv…

- Totodata, 21 de morti de COVID-19 s-au inregistrat luni dimineata in Bulgaria, 38 in Ungaria si 25 de persoane au murit in Bosnia, iar Republica Ceha a anuntat cea mai lenta crestere a cazurilor de confirmate de coronavirus, informeaza luni dimineata agentiile BTA, MTI, Hina si Reuters. In…

- Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), la mijlocul lunii martie, arata datele sistemului de securitate sociala publicate joi, transmite Reuters potrivit Agerpres. Italia…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat sambata suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani, dupa ce in ultimele 24 de ore Spania a inregistrat un record de 832 de decese provocate de noul coronavirus, astfel ca totalul acestora a ajuns la 5.690, transmite…

- Intr-o atmosfera de dezvaluiri și amintiri, Radio Europa Libera, impreuna cu invitații Ana Blandiana și Mark Mazureanu, au dat startul celui de-al doilea sezon al proiectului multimedia „AntiNostalgia - Privind spre viitor”. Scopul dezbaterilor este de a reevalua trecutul sovietic și inlocui nostalgia…