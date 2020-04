Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la 10.935 de decese, din care 932 in ultimele 24 de ore. Nu s-a atins totusi recordul de joi, cand autoritatile au comunicat un total de 950 de morti. Numarul total de cazuri de contaminare…

- Situația epidemiei de COVID-19 continua sa fie dramatica. Vineri, a doua zi consecutiv, in Spania s-au confirmat peste 900 de decese provocate de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus din Spania a depasit 100.000 miercuri, iar numarul deceselor din aceasta cauza raportate in ultimele 24 de ore a atins un nou record, 864, conform Ministerului Sanatatii de la Madrid, preluat de Reuters.

- COVID-19. Cu cele 769 cazuri anuntate vineri, numarul total al mortilor de coronavirus in Spania a ajuns la 4.858. Totodata, numarul cazurilor noi de infectare a crescut cu 7.871, in crestere cu 14% fata de joi, ajungand acum la un total de 64.059 persoane depistate pozitiv cu coronavirus. Pe…

- A doua tara din lume care inregistreaza mai multe decese din cauza Covid-19 dupa Italia, Spania a inregistrat 655 de noi decese in 24 de ore, ducand bilantul la 4.088 , potrivit Ministerului Sanatatii. In total, 56.188 de cazuri de infectari au fost confirmate. "Apoape 87- dintre victime au mai mult…

- Spania a depasit pragul de 2.000 de decese cauzate de coronavirus, alti 462 de bolnavi de COVID-19 pierzandu-si viata in ultimele 24 de ore, anunta autoritatile de la Madrid, citate luni de AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 2.182.Numarul…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…