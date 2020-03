Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 210 persoane din Iran ar fi murit in urma epidemiei de coronavirus, au declarat surse medicale. Majoritatea victimelor ar fi din Teheran și Qom, unde au fost inregistrate primele cazuri de Covid-19.

Coca-Cola a declarat ca epidemia de coronavirus a afectat lanțul de aprovizionare al companiei, iar rezerva de indulcitori artificiali ar putea scadea daca virusul Covid-19 continua sa se raspandeasca, transmite CNN Business.

Autoritatile italiene au anuntat, miercuri, ca 12 persoane au decedat din cauza epidemiei gripale, iar numarul cazurilor de infectare a ajuns la 370, informeaza site-ul TGcom24.Mediaset.it.Un barbat de 69 de ani a murit miercuri din cauza coronavirusului in oraselul italian Lodi.

- Secretarul de stat pentru transporturi al Frantei, Jean-Baptiste Djebbari, a declarat luni ca nu este necesara inchiderea frontierei cu Italia, in pofida raspandirii coronavirusului, transmite Reuters.

- Nationala de fotbal a Chinei va juca doua meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 în Thailanda, fara public, decizie luata ca urmare a raspândirii noului coronavirus, a anuntat federatia chineza, potrivit AFP.Astfel, selectionata Chinei va întâlni nationala din…

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.

- Virusul ucigaș din China este de neoprit! Bilanțul ucigaș este intr-o continua creștere, iar oamenii nu știu ce sa mai faca pentru a scapa din fața microbului mortal. Acum, o noua problema a aparut in statul chinez. Ce se va intampla cu trupurile celor care au murit?

- Mai multe festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune.