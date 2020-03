Stiri pe aceeasi tema

- "Pregatirile au inceput pentru a primi cadavrele in Palacio de Hielo si astfel sa faciliteze munca serviciilor funerare in fata acestei situatii exceptionale", au anuntat autoritatile din regiunea Madrid, noteaza News.ro. Aceasta morga improvizata ar trebui sa inceapa sa fie folosita "in urmatoarele…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid. Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926, informeaza cotidianul El…

- COVID-19. "Cei vor infectati vor avea simptome usoare, dar va fi o problema pentru populatia vulnerabila, care reprezinta aproximativ 15% din populatia Madridului", a mai spus Isabel Diaz Ayuso. "Acest virus se afla in Spania pentru o perioada lunga de timp si se va raspandi practic peste…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu Covid-19, in Spania, este de 17.147, epidemia cauzand moarte a 767 de persoane. Potrivit El Pais, numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut cu 25% fata de ziua de miercuri in Spania, care este in prezent a patra cea mai afectata…

- Imagini emoționante au fost surprinse in Spania, una dintre țarile in care pandemia de coronavirus face ravagii. O femeie care a implinit 80 de ani a fost sarbatorita de vecini, chiar daca se aflau cu toți in autoizolare.In imaginile devenite virale pe internet se poate vedea cum un barbat striga la…

- Frontierele se inchid una dupa alta, transmit corespondenții agențiilor internaționale de presa. Aproape 100 milioane de europeni sunt in izolare. Liderii europeni iau masuri tot mai drastice, in incercarea de a opri propagarea epidemiei cu Covid-19. Luni, Spania a decis sa-și inchida frontierele. Militarii,…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.