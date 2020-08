Stiri pe aceeasi tema

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Cu 323.000 de cazuri, Spania este prima din Europa de Vest, a unsprezecea din lume si este…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor.

- Franța este țara care a cunoscut cea mai puternica revenire economica post-Covid-19, datorita consumului casnic, dar aceasta creștere a activitații depinde de lipsa unui val 2 al epidemiei, dezvaluie un studiu din Boston Consulting Group care a fost lansat vineri, citeaza AFP.Firma de consultanța…

- Guvernul din Andorra a publicat dimineata un decret in acest sens, care prevedea, pentru incalcare o amenda de 100 de euro, majorata la peste 1.000 de euro in caz de recidiva. Masura a fost impusa dupa raportarea a sase cazuri noi de COVID-19 de la inceputul saptamanii, in contextul in care…

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 nu sunt deloc de neglijat pentru Europa. Pe de o parte a avut loc o oprirea productiei (cel putin partial) in multe companii, iar pe de alta parte am asistat la scaderea consumului, din cauza restrictiilor de mobilitate. Declinul veniturilor companiilor…

- Traficul a fost reluat duminica intre Franta si Spania, care a redeschis frontiera sa punand capat starii de alerta si unei izolari de aproape 100 de zile pentru a opri epidemia de coronavirus. Spaniolii au putut sa isi intalneasca rudele sau prietenii pe care nu i-au mai vazut din 14 martie. Starea…

- Romania menține masura suspendarii zborurilor catre noua state. Astfel, in prezent nu se poate zbura catre Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Turcia, SUA și Iran. Ministrul Transporturilor a explicat la Digi24 ca pana acum zborurile erau suspendate catre 12 state. Trei dintre acestea…

- Mii de persoane au protestat, in acest week-end, in doua țari vest-europene cu greutate, in contextul pandemiei de coronavirus, din cauza masurilor de restricție impuse de guverne. Daca in Romania, la București, au avut loc proteste de foarte mica amploare, in Germania și Franța, mii de oameni au iesit…