COVID-19 / Soț și soție confirmați pozitiv Vineri au fost raportate doua cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor transmise de Instituția Prefectului. Pacienții, soț și soție, sunt in varsta de 78 și respectiv 79 de ani. Menționam ca soțul s-a intors pe 20 iulie din Danemarca. Aceștia sunt nevaccinați și in prezent sunt internați la SJU Buzau. Pacienții au … Articolul COVID-19 / Soț și soție confirmați pozitiv apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

