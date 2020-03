COVID-19. Situaţie disperată în Marea Britanie, un sfert din medici sunt bolnavi sau se află în autoizolare COVID-19. Conform profesorului Goddard, circa 25% dintre medici sunt in prezent indisponibili, fie pentru ca au contractat noul coronavirus, fie pentru ca un membru al familiei sau o persoana impreuna cu care locuiesc este bolnava. „In acest moment, credem ca (dintre acestia) sunt mai multi doctori autoizolati cu membri de familie, desi unii sunt ei insisi bolnavi", a indicat presedintele RCP. „Aceasta are un impact real in multe departamente de urgenta, iar Londra se afla intr-o situatie mult mai proasta decat orice alt loc in acest moment, insa se va intampla si in altele. Birmingham… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

