- O noua generatie de vaccin impotriva COVID-19 de la Moderna, care tinteste atat varianta Omicron, cat si tulpina originala a coronavirusului, si care ar putea fi administrata doar o data pe an, a fost aprobata pentru utilizare la adulti in Marea Britanie.

- Romania ar urma sa intre in posesia vaccinului anti-COVID adaptat tulpinilor care circula in prezent in luna octombrie, cand va incepe o noua campanie de vaccinare, a anunțat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. ”Sper sa avem succes cu o noua campanie de vaccinare…

- Experții și-au exprimat ingrijorarea cu privire la apariția unei noi variante Omicron cu raspandire rapida, supranumita Centaurus. A fost detectata in India și a ajuns deja in alte 10 țari, inclusiv Marea Britanie, SUA, Australia, Germania și Canada.

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, anunțat, luni seara, la TVR INFO, ca vor fi reluate masurile din valul cinci al pandemiei de COVID-19, insistand ca nu dorește impunerea unor restricții chiar daca trendul ascendent pe care se afla Romania va continua. „In alte țari exista prevederi care impun…

- Marea Britanie a inregistrat mai mult de jumatate de milion de cazuri de Covid-19 intr-o saptamana, probabil pe fondul circulatiei celor mai recente variante de Omicron, BA.4 si BA.5, informeaza Agerpres. Numarul de spitalizari continua, de asemenea, sa creasca, existand indicii timpurii ale unei tendinte…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca a inceput sa examineze o noua versiune a vaccinului Moderna impotriva COVID-19 adaptata in special la varianta Omicron, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat ca o versiune actualizata a vaccinului sau anti-COVID-19, administrata ca doza booster in cadrul unui studiu clinic, a indus o reactie imunitara mai buna impotriva variantei Omicron decat versiunea originala a acestui ser, A informat Agenția Reuters, preluata…

