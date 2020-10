COVID-19 si criza climatica, doua mari probleme tratate in acelasi mod mioritic Cand eram eleva, ma intrebam ce-ar fi fost daca ciobanasul din Miorita isi facea un plan de aparare cand a aflat despre complotul celorlalti ciobani? Cum ar fi sunat balada in acest caz? Nu am primit raspuns la aceasta intrebare in scoala.



Problema e ca Miorita nu este doar o balada, ci un mod de abordare in Romania, complet acceptat de marea majoritate a societatii. Cred ca modul fatalist de a privi problemele a condus la multe din situatiile cu care ne confruntam. Negam existenta unor probleme stringente si intarziem sa gasim o rezolvare pana cand problemele se transforma in adevarate…

Sursa articol si foto: business24.ro

