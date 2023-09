Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 21 august, Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) a anunțat, in ultima saptamana, pe teritoriul Republicii Moldova au fost inregistrate 54 de cazuri de COVID-19 de 2,16 ori mai mult decat saptamana precedenta, comunica MOLDPRES . Potrivit sursei citate, tot in ultima saptamana a crescut…

- Numarul beneficiarilor de pensii speciale a ajuns, in iulie, la peste 10.300 de persoane. Din decembrie anul trecut și pana in iulie 2023, numarul beneficiarilor de pensii speciale a crescut cu aproape 400.

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat ieri seara, in sistem hibrid, Comitetul Național pentru Situații de Urgența. In reuniunea CNSU a fost aprobata hotararea privind incetarea starii de risc epidemiologic și biologic generata de pandemia de COVID-19 și aplicabilitatea art. 1 din Hotararea Comitetului…

- COVID-19. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19.Conform unui comunicat transmis miercuri de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru…

- Potrivit Biroului European al Organizației Mondiale a Sanatații, Covid-19 nu a disparut, dovada ca, in fiecare saptamana, in Europa, inca mai provoaca 1.000 de decese, transmite AFP. Intr-o recenta conferința de presa, directorul regional OMS, Hans Kluge, a subliniat ca ”desi nu mai este o urgența…

- Omenirea nu trebuie sa lase garda jos in fata COVID-19, o maladie care continua sa provoace 1.000 de decese in fiecare saptamana in Europa, a prevenit marti biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. „Chiar daca nu mai este o urgenta de sanatate publica la nivel mondial,…