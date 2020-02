Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a anuntat sambata ca adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise temporar, in contextul epidemiei Covid-19, transmite news.ro.Franta a raportat 16 noi cazuri, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 73. „Toate adunarile publice de mai mult de 5.000…

- Se inmulțește numarul cazurilor de infectare cu coronavirus in Europa. Italia, țara cea mai grav afectata, anunța 11 decese și 325 de contaminari. Din Italia, COVID-19 a ajuns pana acum in șapte țari europene: Franța, Elveția, Germania, Austria, Spania Croația și Grecia.

- Italia a devenit epicentrul european al Covid-19, virusul care se raspandește rapid in peninsula, noi țari precum Elveția, Austria și Croația raportand imbolnaviri. In Italia trei persoane in varsta de 80 de ani au murit marți, toate fiind din regiunea Lombardia, cea mai afectata de apariția coronavirusului…

- In Italia, atmosfera a devenit tensionata in regiunile afectate de epidemia de coronavirus. Multe magazine au ramas inchise, iar rafturile unor supermarketuri au fost deja golite de alimente. De asemenea, stocul de masti de protectie este aproape epuizat in farmacii si in depozitele de profil. Colegul…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Numarul mortilor provocate in China continentala de noul coronavirus se apropia duminica de 1.700, in timp ce primul deces in afara Asiei a fost raportat in Franta, relateaza AFP. Potrivit primului bilant difuzat duminica de autoritatile chineze, pneumonia virala Covid-19 a provocat moartea a 1.665…

- Tarile membre UE cu cel mai mare deficit de cont curent în trimestrul al treilea al anului trecut au fost Marea Britanie (23,9 miliarde euro), Franta (4,1 miliarde euro) si România (3,6 miliarde euro), potrivit datelor publicate luni de Eurostat și citate de Agerpres. Conform acestor date,…

- Reprezentanții conducerii primariei Mioveni și instituțiile subordonate Consiliului Local Mioveni au prezentat, intr-o conferinta de presa, bilantul instituției pentru anul in curs și proiectele pentru oraș. Alaturi de primarul Ion Georgescu, la conferința au mai participat: viceprimarul Aurel Costache,…