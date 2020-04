Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta. Cu un total de 40.768 de morti (pentru 574.525 de cazuri), Europa este continentul cel mai afectat de pandemia de Covid-19. Cu 14.681, respectiv 10.935 de decese, Italia si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, 2 aprilie a.c., o convorbire telefonica cu Presedintele Guvernului Regatului Spaniei, domnul Pedro Sanchez. In cursul convorbirii, au fost abordate criza epidemiologica generata de noul coronavirus, precum si modalitatile de cooperare pentru contracararea…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, in cadrul careia au fost abordate criza epidemiologica generata de noul coronavirus, precum si modalitatile de cooperare pentru contracararea raspandirii pandemiei COVID-19,…

- Administratia Prezidentiala informeaza ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Pedro Sanchez au transmis condoleante pentru pierderile de vieti omenesti inregistrate in Spania si Romania, precum si urari de insanatosire grabnica celor infectati cu SARS-CoV-2. "Presedintele Klaus Iohannis…

- Pana in acest moment, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 433 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 433 de persoane confirmate pozitiv, 64 au fost declarate vindecate si externate (47 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, 2 la Constanta si 1 la…

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP.Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania si…

- „Grupul Michelin a decis sa inchida pentru minimum o saptamana facilitatile industriale aflate in tarile cele mai afectate din Europa. In functie de evolutia situatiei, stoparea activitatii poate fi extinsa si se poate extinde si catre alte facilitati din Europa”, a transmis coompania. In Romania, Michelin…

- La numai doua ore de mers cu avionul fața de Romania, Italia arata lumii intregi ca este o țara in colaps din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar și in aceste momente care cer maxima responsabilitate, clasa politica de la București joaca o parodie sinistra a intereselor personale politice. Israel,…