Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Deocamdata, Spitalul Judetean de Urgenta Resita poate rezolva cazurile de COVID-19, inclusiv pe cele care au nevoie de ingrijiri speciale la ATI! In conditiile in care sectia ATI are in total 27 de locuri, celelalte sunt rezervate pentru pacientii cu alte patologii. In momentul in care toate…

- CARAS-SEVERIN – Daca la nivel national se inregistreaza aproape zilnic record dupa record de imbolnaviri, de data aceasta si in judet avem un nou record, cu cele 62 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore! Informatiile raportate marti de Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin sunt de natura…

- CARAS-SEVERIN – Potrivit informatiilor comunicate de Directia de Sanatate Publica, numarul total al cazurilor confirmate cu SARS COV-2 de la inceputul pandemiei a ajuns la 595, de luni pana marti fiind confirmate inca 22 cazuri noi! Cat priveste decesele, cu cele patru raportate marti, numarul total…

- CARAS-SEVERIN – Este vorba de doi resiteni, un barbat si o femeie care au murit la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, dar si de doi caransebeseni, unul decedat la Timisoara! Pentru cei care inca nu cred in existenta noului coronavirus sau, si mai rau, cred ca fenteaza controlul in autobuze ignorand…

- CARAS-SEVERIN – Inca o persoana confirmata cu noul coronavirus a decedat duminica, la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes! Potrivit Directiei de Sanatate Publica din Caras-Severin, este vorba despre o femeie in varsta de 80 de ani, din Globu Craiovei, pacienta avand comorbiditati: soc septic cu…

- CARAS-SEVERIN – Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin a comunicat inca trei decese in raportarea de astazi, iar ieri inca un deces! Astfel, numarul carasenilor infectați cu SARS COV-2 care au decedat a crescut in ultimele doua zile la 31, din care 29 au murit in Caras-Severin si doi in Timis!…

- RESITA – Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin a avizat extinderea numarului de paturi pentru cei infectati cu noul coronavirus, precum si noi circuite COVID-19 la Resita! Pentru a evita un blocaj din cauza cresterii numarului de cazuri cu SARS COV-2 care necesita internare, Spitalul Judetean…

- CARAS-SEVERIN – Spitalele suport COVID-19 din Resita si Caransebes sunt pline de pacienti cu SARS COV-2, raportarile zilnice evidentiind si noi decese! Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin a confirmat miercuri un nou deces la Spitalul Municipal de Urgența Caransebes, unde a mai murit un pacient…