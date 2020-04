Stiri pe aceeasi tema

- Anunț al autoritaților din Rusia, dupa ce vanzarile de votca au explodat, din cauza ca mulți oameni sunt convinși ca bautura ucide toti microbii, deci si coronavirusul.Guvernul de la Moscova avertizeaza ca bautura nationala a Rusiei ingreuneaza lupta impotriva COVID-19, relateaza vineri agentia…

- Numarul total al infectarilor este de 658 de persoane, dintre care peste 400 la Moscova. Președintele Putin și-a anulat deplasarea la Sankt Petersburg și se va adresa in orele urmatoare populației in legatura cu situația coronavirusului.De astazi, la Moscova sunt inchise salile de cinema, cluburile,…

- Dupa ce China a fost acuzata ca a ascuns aparitia unui virus necunoscut, fara leac, a venit randul SUA sa dea tonul abordarii individualiste, nationaliste in combaterea noului coronavirus. Donald Trump, preocupat sa apere doar America, a luat decizii fara sa se consulte cu partenerii europeni. Fara…

- Echipa feminina de floreta a Romaniei s-a clasat pe locul al saselea, luni, in ultima zi a Campionatelor Europene de scrima pentru juniori de la Porec (Croatia). Emilia Corbu, Andreea Gheorghe, Anca Saveanu si Karina Vasile au invins Letonia cu 45-29 in optimile de finala, dar au pierdut in sferturi…

- Ungaria s-a aratat deschisa sa ia gaze de la rusi prin conducta Turkstream, care boicoteaza Ucraina. Ministrul maghiar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, a precizat ca tara sa va incepe sa preia livrari de gaze prin conducta TurkStream incepand cu 2021, iar volumul pe care…

- Florin Segarceanu, capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a nominalizat-o pe Gabrila Ruse (22 ani, 166 WTA), pentru a juca la simplu, alaturi de Ana Bogdan impotriva Rusiei, preferand-o pe aceasta in locul Irinei Bara (160 WTA), jucatoare fara meci castigat in 2020, dar care avea in CV…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi ii sugereaza președintelui AEP sa nu se mai intalneasca cu state aflate pe locul 134 potrivit Indicelui Democrației. Raețchi susține ca daca vrem sa ne perfecționam “procesul electoral” trebuie sa colaboram cu țari precum Norvegia, Suedia sau Germania, nu Rusia, Congo…

- Distrugatorul american USS Farragut și o nava de razboi a Rusiei au fost la un pas sa se ciocneasca in Marea Arabiei, din nordul Oceanului Indian. Armata americana a publicat o inregistrare video și acuza Rusia de manevre agresive. In replica, ministerul apararii de la Moscova sustine ca echipajul…