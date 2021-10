COVID-19: Romania’s red, yellow and green travel lists updated

Stiri pe aceeasi tema

- Member of the EU Parliament, Nicu Ștefanuța announced, on Friday, that Romania will receive oxygen concentrators from the Netherlands and Poland, but also medicines for COVID-19 patients offered by Germany, through the European Civil Protection Mechanism and the RescEU Program. Also, our country will…

- The National Committee for Emergency Situations updated the list of countries/territories of high epidemiological risk, with Slovakia, the Faroe Islands, Singapore and Leshoto entering the red zone. At the same time, according to the CNSU Decision no. 81, the following countries have entered the…

- The National Committee for Emergency Situations (CNSU) updated on Thursday the list of countries/territories posing high epidemiological risk based on which the quarantine measure is imposed on people arriving from them in Romania. Thus, entering the red zone are Croatia, Latvia, Austria, Bosnia…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea atrage atenția asupra faptului ca romanii vor avea de suferit din cauza scumpirilor in lanț, mai ales a energiei: “Romania, sub conducerea guvernelor liberale, a reușit contraperformanța de a avea una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, a declarat Gabriela…

- Vacanța incheiata cum nu se poate mai prost pentru circa 30 de romani. Sambata, autocarul care trebuia sa ii aduca inapoi in Romania s-a defectat iar oamenii au ramas in Vama Kulata unde ar fi trebuit sa fie preluați de un alt autocar. Nu a mai venit, iar oamenii, copii și varstnici, au dormit cum […]…

- Romania’s Chartered Financial Analysts Association, CFA Romania said on Monday it projects a 5.8% growth rate for Romania’s economy for 2021 and a budget deficit of 6.2% of GDP, while the time horizon for Romania’s joining the eurozone is 2030, according to Agerpres. In a monthly survey conducted by…

- Crin Antonescu, fost președinte al PNL pana in 2014, a declarat, in emisiunea Andreei Crețulescu de la Romania TV, ca și el a ales sa se retraga din viața politica atunci cand a considerat ca nu și-a indeplinit obiectivele. Fostul lider PNL a mai spus ca “nu este nicio drama daca se schimba liderul…

- Toate sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise, duminica, la ora 7.00, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. 12 secții de votare sunt organizate in Romania, pentru…