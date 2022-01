Un amplu studiu american efectuat pe aproape 70.000 de persoane care au fost testate pozitiv pentru Covid-19 a aratat un risc substanțial redus de spitalizare și deces cu varianta Omicron in comparație cu varianta Delta, indiferent de creșterea nivelului de imunitate in sanul populației. Persoanele infectate cu Omicron au prezentat jumatate din riscul de a […] The post Covid-19. Riscul de spitalizare și deces, redus la jumatate cu Omicron comparativ cu Delta first appeared on Ziarul National .