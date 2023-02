COVID-19, rezultatul unui accident produs într-un laborator din China - departamentul american al Energiei Departamentul american al Energiei considera ca un accident intr-un laborator din China se afla, probabil, la originea pandemiei de COVID-19, potrivit noilor concluzii dezvaluite duminica de mass-media, care subliniaza totusi divergentele persistente intre agentiile de securitate din SUA, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

