- Europa respira liniștita pentru ca pe frontul Covid nu e nimic nou. Dar chiar daca s-a renunțat la masurile de protecție, asta nu inseamna ca SARS-COV-2 și-a epuizat variantele. Deja subvariantele Omicron creeaza valuri noi de contaminari in ultimele saptamani in Africa australa și Statele Unite, iar…

- Guvernatorul statului New York, democrata Kathy Hochul, a fost testata pozitiv la COVID-19, a anuntat duminica oficialul american pe Twitter, relateaza dpa. "Astazi (duminica) am fost testata pozitiv la COVID-19. Din fericire, sunt vaccinata, am primit o doza booster si sunt asimptomatica. Ma voi…

- Peste 1,25 miliarde de chinezi au fost complet vaccinati impotriva COVID-19, reprezentand 88,74% din populatia tarii, a declarat vineri un oficial chinez din domeniul sanatatii, relateaza Xinhua.

- Mai multe orase din China au impus noi restrictii impotriva COVID-19 dupa ce la Shanghai a fost raportat sambata un numar record de cazuri simptomatice ale bolii produse de varianta Omicron, extrem de transmisibila. Metropola Shanghai, aflata in epicentrul noului focar de COVID-19 din China, a raportat…

- Valul provocat in Europa de varianta mai contagioasa a tulpinii Omicron da semne de oboseala. Cu unele mici excepții, in statele europene numarul de infectari cu coronavirus a inceput sa scada, iar acest trend se observa și in Romania.

- Numarul de noi infectii cu SARS-CoV-2 ramane ridicat. Trendul se va mentine si in urmatoarele doua saptamani, in conditiile in care subvarianta BA.2 – mult mai transmisibila - a noului coronavirus a devenit dominanta.

- La nivel global s-a inregistrat in ultima saptamana o scadere cu 23% a deceselor asociate COVID-19 (32.959), reprezentand cel mai scazut numar de la sfarsitul lunii martie 2020, in pofida unei cresteri a contagierilor, a informat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) citata de EFE. Potrivit…

- Mirabela Dauer este una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica ușoara de la noi. Artista a incantat ani la rand publicul cu melodiile sale de o frumusețe aparte. In ultima perioada insa, vedeta in varsta de 74 de ani trece prin momente complicate. A fost infectata cu noul coronavirsul chiar la…