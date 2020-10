Stiri pe aceeasi tema

- Restaurante si cafenele din 16 localitati din judetul Hunedoara, unde a crescut numarul de cazuri de COVID – 19, se vor inchide sau vor ramane inchise, incepand de marti, 6 octombrie, potrivit unei Hotarari a Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), citata de News.ro.

- Prefectura Bihor a anunțat marți ca restaurantele și cafenelele sunt inchise de miercuri in localitațile Boianu Mare și Magești, unde incidența cazurilor de Covid a crescut, potrivit Mediafax.Potrivit deciziei luate marți de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor, lista…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis azi, suspendarea cursurilor la sase unitati de invatamant din municipiile Sibiu si Medias, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii. Astfel, a fost aprobata suspendarea cursurilor la o gradinița, doua colegii, un liceu, o școala gimnaziala…

Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit, astazi, dupa apariția unor noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in doua...

Primarul comunei Tamași, Veronica Donțu, susține ca localitatea a fost inclusa greșit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in lista celor in care restaurantele și salile de jocuri nu pot fi deschise. Edilul susține ca in comuna erau, la...

- In 10 localitați din Județul Argeș localurile interioare raman inchise Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi În Judetul Arges, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobata ieri reluarea activitatii restaurantelor si cafenelelor aflate în interiorul cladirilor, hotelurilor pensiunilor…