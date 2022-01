COVID-19: Record negativ în Mexic, peste 30.000 de cazuri în ultimele 24 de ore Mexicul a inregistrat sambata peste 30.000 de cazuri noi de COVID-19, un record de la inceputul pandemiei, ceea ce a determinat unele state mexicane sa inchida din nou scolile, noteaza AFP. In 24 de ore, au fost inregistrate 30.671 de cazuri noi, pentru un total de 4.113.789. Recordul cotidian precedent, de 28.023 de cazuri, a fost atins la 18 august 2021, potrivit Ministerului Sanatatii. Decesele au ramas, insa, stabile la 202 peste zi. Pragul de 300.000 de decese din cauza COVID-19 a fost depasit vineri in Mexic, a cincea cea mai afectata tara in termeni absoluti din lume, dupa Statele Unite,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

