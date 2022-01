SUA se confrunta cu un ingrijorator val cinci de Covid-19, provocat de variata Omicron. Luni, in SUA, a fost inregistrat un record mondial de peste un milion de cazuri, potrivit bilanțului Universitații Johns Hopkins, trasmite AFP. Pe fondul acestei explozii a numarului de noi cazuri, dr. Anthony Fauci, principalul consilier in domeniul crizei sanitare de la Casa Alba, a declarat ca aceasta creștere urmeaza o curba aproape verticala. The post Covid-19. Record mondial in SUA: Peste un milion de noi cazuri confirmate intr-o zi appeared first on Puterea.ro .