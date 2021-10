COVID-19: Record de pacienți internați la ATI, în ultimele 24 de ore Numarul pacienților internați in secțiile de terapie intensiva COVID este intr-o continua creștere și a atins, sambata, un nou record, depașind 14.000 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 9 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.346.240 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.598 sunt […] The post COVID-19: Record de pacienți internați la ATI, in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

