COVID 19: record de infectaţi/o zi. România a fost aruncată în “zona” galbenă Zi neagra pentru Suceava si pentru intreaga tara, in urma testelor prelucrate la Iasi. Doi pacienti au murit in doar 24 de ore aici, dupa ce au fost infectati cu coronavirus. In primul caz, cel al femeii de 72 de ani, aceasta nu avea istoric de calatorie, si pana la internare nu ar fi intrat in contact cu nicio persoana venita din zona cu risc. Avea in schimb comorbiditati. La cateva ore, tot ieri, a fost anuntat decesul unui barbat de 71 de ani, l (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

