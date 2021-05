Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a inregistrat marti cel mai mare numar de noi cazuri de contaminare cu COVID-19 (35.543) si de decese (745) in 24 de ore de la inceputul pandemiei de coronavirus, au anuntat autoritatile, potrivit www.aa.com.tr . In total, Argentina a inregistrat 3.371.508 cazuri de COVID-19 si 71.771 de decese,…

- Argentina a inregistrat un dublu record de infecții COVID și decese, de la inceputul pandemiei, in martie 2020. Conform raportului zilnic al autoritaților din sanatate, sunt 35.543 noi infecții, ceea ce...

- Un numar de 533 dintre cele peste 700 de districte administrative din India au raportat o rata de pozitivitate la testul pentru coronavirus de peste 10%, au declarat, astazi, oficialii guvernamentali in cadrul unei informari saptamanale, relateaza HotNews.ro . Deși numarul zilnic de noi infectii a scazut…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimele date inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: 2.931 de noi cazuri de infectare, 1.432 persoane internate la ATI si 237 de decese. 2.931 de romani au aflat ca au COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar 237 au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Pana…

- Peru a depasit, pentru prima data, 400 de decese asociate COVID-19 intr-o singura zi, in conditiile propagarii rapide a noii variante braziliene a coronavirusului, informeaza Agerpres . Potrivit Ministerului Sanatatii, in precedentele 24 de ore au fost raportate 433 de decese, numarul lor total ajungand…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, duminica, 4.151 de noi cazuri de COVID-19 și 97 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Totalul a ajuns la 974.375 de cazuri de persoane infe...

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 5.593 de cazuri noi de COVID-19, din 38.670 de teste. Rata de pozitivare este de 14,4%. Alți 143 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. La ATI sunt internați 1.313 pacienți, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei. Pana astazi, 19 martie,…

- Brazilia a inregistrat marti un nou record negativ de decese asociate COVID-19, dupa cea mai neagra saptamana de pana acum de la debutul pandemiei, transmite Agerpres, care citeaza DPA.Ministerul brazilian al sanatații a anunțat in seara zilei de marți ca 1.972 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au…