Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Emil-Razvan Pirjol, responsabil al Directiei de Turism, afirma ca va trebui ca autoritatile sa acorde atentie combaterii concurentei neloiale intre destinatiile turistice, precizand ca Thierry Breton, comisarul pentru Piata…

- Igiena si alimentele vor fi piloni importanti in revitalizarea ecosistemelor turistice pentru ca trebuie sa redam increderea turistilor in destinatiile romanesti, considera Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism. Pe de…

- Ministerul Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția Generala Turism , a lansat miercuri, 22 aprilie 2020, aplicația dedicata operatorilor economici din turism, in vederea inventarierii sumelor achitate in avans, aferente pachetelor de servicii de calatorie și serviciilor turistice…

- VOUCHERE DE VACANTA 2020, solutie pentru critza din turism, dar si alte masuri economice pentru evitarea falimentelor. . "Au fost analizate soluții de tipul: scutirea de plata taxelor pe salarii pentru urmatoarele trei luni, cu posibilitatea prelungirii pentru șase luni in caz de necesitate, scoaterea…

- Ziarul Unirea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a inființat o CELULA DE CRIZA pentru sprijinirea operatorilor economici din turism, afectatați de raspandirea COVID-19 și vine in ajutorul turiștilor Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a inființat o CELULA DE…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism - a infiintat o celula de criza care gestioneaza si propune solutii pentru sprijinirea operatorilor economici din turism, puternic afectati de raspandirea COVID-19 si care, totodata, vine in ajutorul turistilor, informeaza…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ndash; Directia Generala Turism, din dispozitia secretarului de stat Emil Razvan Pirjol, a infiintat o celula de criza care gestioneaza si propune solutii pentru sprijinirea operatorilor economici din turism, puternic afectatati de raspandirea COVID…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , Eduardt Cozminschi, a avut marti o intalnire cu Emil Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ndash; Directia Generala Turism, Nicolae Demetriade, presedinte al Asociatiei Nationale…