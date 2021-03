Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta in municipiul Bucuresti a urcat sambata la 3,12 la mia de locuitori, fata de 3,05 in ziua precedenta, cand capitala a intrat in zona rosie, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In scenariul rosu se mai afla judetele Brasov, cu o incidenta de 3,20 cazuri de infectari cu…

- Cu o rata de incidența de 4,18, in creștere cu 0.08 fața de ziua precedenta, județul Timiș este singurul din Romania aflat astazi, 24 februarie, in scenariul roșu. Totodata, Capitala ramane pe primul loc la numarul de infectari in ultimele 24 de ore, cu 153 de cazuri mai multe ca ieri. Grupul de Comunicare…

- Potrivit datelor oficiale transmise marti de Grupul de Comunicare Strategica, judetul Maramures trece din nou de 3 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori, reintrand astfel in scenariul rosu. Situatia se mentine una grava si in judetul Timis, cu 4,1 cazuri/1000 de locuitori. Si in Bucuresti a crescut…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 3 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 735.484 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 681.271 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Datele valabile pentru data de 7 ianuarie ne aratau ca județul Ilfov se afla in topul listei cu o incidența de 4,11/1000 de locuitori. Lucrurile nu stateau foarte bine nici in București (3,66/1000 locuitori), Timiș (3,44/1000 locuitori), Cluj (3,24/1000 locuitori), Constanța (2,88/ 1000 locuitori) sau…

- Ieri, județul Ilfov se afla in topul listei cu o incidența de 4,12/1000 de locuitori. Cifre ingrijoratoare se raportasera și in București (3,62/1000 locuitori), Timiș (3,31/1000 locuitori), Cluj (3,09/1000 locuitori), Constanța (2,87/locuitori) și Brașov (2,57/1000 locuitori).

- Numarul cazurilor de COVID confirmate in Romania a ajuns la 654.007, de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise miercuri, 6 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre acestea, 5.719 sunt cazuri noi, rezultate dupa 34.343 testari. Cele mai multe cazuri s-au inregistrat in București…

- Situația epidemiologica din Capitala Romaniei se agraveaza in fiecare zi. Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns in municipiul București la 7,04 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore in Capitala au fost inregistrate 1867 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, in condițiile in care…