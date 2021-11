Covid-19. Rata de incidență a atins cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei In timp ce rata de vaccinare a stagnat sub pragul de 70%, autoritațile din Germania fac un apel la mobilizare din partea populației. Rata de incidența in Germania este la cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei Covid-19, in urma cu un an și jumatate. Noi restricții prevazute Aceasta rata care masoara numarul de […] The post Covid-19. Rata de incidența a atins cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

