Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile informeaza ca in ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost depistați pozitiv alți 15 pacienți. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 456 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 12 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- 592 de pacienți infectați cu coronavirus in ultimele 24 de ore sunt raportați de Grupul de Comunicare Strategica; dintre aceștia 3 sunt din Timiș. Pana la aceasta data, la nivel național au fost prelucrate 824.343 de teste. Pana astazi, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de…

- Cinci noi pacienți cu coronavirus au fost confirmați in ultimele 24 de ore pe raza județului Timiș, potrivit celei mai recente raportari facuta de Grupul de Comunicare Strategica. La nivel național, in același interval de timp au fost inregistrate alte 450 de noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi,…

- Alți doi pacienți din județul Timiș au fost confirmați cu COVID-19 , in ultimele de 24 de ore, arata cele mai recente date raportate de Grupul de Comunicare Strategica. La nivel național, in aceeași perioada, au fost inregistrate alte 326 noi cazuri de imbolnavire. Astfel, pana astazi, 1 iulie, pe teritoriul…

- Alte 388 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, la nivelul intregii țari, potrivit raportarii Grupului de Comunicare Strategica. In județul Timiș, in ultima zi au fost raportați inca 3 noi pacienți infectați. Pana astazi, 30 iunie, pe teritoriul Romaniei…

- 321 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus sunt raportate de Grupul de Comunicare Strategica, la 24 de ore de la ultima raportare. Județul Timiș inregistreaza doi noi pacienți, arata datele oficiale transmise de oficialitați. Pana astazi, 24 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.826…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, pe teritoriul țarii au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare, au fost inregistrate alte 315 noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.911 au fost…

- A fost depistat un nou pacient infectat cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș, arata informarea zilnica a Grupului de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, cu 320 mai…