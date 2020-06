Alte 388 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, la nivelul intregii țari, potrivit raportarii Grupului de Comunicare Strategica. In județul Timiș, in ultima zi au fost raportați inca 3 noi pacienți infectați. Pana astazi, 30 iunie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 26.970 de cazuri de […] Articolul COVID-19, raportare oficiala: 388 de noi cazuri de imbolnavire, in ultimele 24 de ore. Timișul are trei noi pacienți raportați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .