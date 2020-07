Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost raportate alte 43 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus. La nivel național au fost inregistrate 994 noi cazuri de imbolnavire, de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica. Pana…

- Sunt 6 noi pacienți confirmați pozitiv cu coronavirus, in județul Timiș, raportați de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore. La nivel național, in același interval de timp au fost raportate 681 noi cazuri de imbolnaviri. Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca 34 de persoane au fost raportate in ultimele 24 de ore ca fiind infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa, la nivel național au fost inregistrate alte 777 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca in ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost raportate 16 noi cazuri de pacienți infectați cu coronavirus. La nivel național, numarul celor confirmați este de 698, in același interval de timp. Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Alți doi pacienți din județul Timiș au fost confirmați cu COVID-19 , in ultimele de 24 de ore, arata cele mai recente date raportate de Grupul de Comunicare Strategica. La nivel național, in aceeași perioada, au fost inregistrate alte 326 noi cazuri de imbolnavire. Astfel, pana astazi, 1 iulie, pe teritoriul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 246 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19. In Timiș nu a fost raportat niciun caz nou de infecție cu coronavirus. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.291 de cazuri de persoane infectate…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 23.080 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare, au fost inregistrate alte 320 de noi cazuri de imbolnavire. In Timiș a fost raportat un nou caz de pacient infectat cu coronavirus. Astfel,…

- 345 de romani au fost diagnosticați, in ultimele 24 de ore, cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. In județul Timiș nu este inregistrat niciun nou pacient. Potrivit sursei citate, pe teritoriul Romaniei sunt 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…