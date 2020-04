Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 februarie – 5 aprilie 2020 au fost confirmate 4.051 cazuri de infectie cu coronavirus Covid 19, dintre care 181 decese, informeaza un comunicat al Institutului National pentru Sanatate Publica (INSP). Potrivit studiului INSP, se observa o scadere a cazurilor „de import”, iar situatia…

- COVID-19. Numarul de cazuri de noi infectii raportate vineri inseamna o crestere pentru a patra zi consecutiv dupa patru zile de scadere. Citeste si Un savant, consilier guvernamental, avertizeaza: "Nu ne putem feri la nesfarsit de coronavirus. 80% din populatie va fi afectata" Totodata,…

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. Pe parcursul zilei de miercuri, 1 aprilie, au fost confirmate alte 70 cazuri de infectare cu coronavirus, din 329 probe procesate. In doua cazuri este vorba de import (Marea Britanie si Rusia), iar alte 68 de cazuri…

- Situația se agraveaza in Germania. Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 a ajuns la 67.366, iar cel al deceselor la 732. Anunțul a fost facut miercuri dimineata de Institutul Robert Koch (RKI), dupa ce in ultimele 24 ore au fost testati pozitivi inca 5.453 pacienti. Se pare ca de marti dimineata…

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova este in continuare in crestere. Pe parcursul zilei de marti, 31 martie, au fost confirmate alte 35 cazuri de infectare cu coronavirus, din 280 probe procesate. In sapte cazuri este vorba de import, iar alte 48 de cazuri sunt de transmitere locala.…

- Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.166 de noi infectii, ducand numarul total la 85.377, scrie Mediafax.Cifrele raportate la finalul zilei de joi arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele…

- Bilantul mortilor din cauza Covid-19 in Germania creste cu o treime la 196, iar al contaminarilor cu aproape 5.000.Germania a inregistrat aproape 5.000 de noi contaminari cu noul coronavirus si o crestere cu o treime a numarului mortilor - care a ajuns la 198, a anuntat joi Institutul Robert-Koch,…

- Germania a confirmat 2.958 de noi cazuri de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul total al imbolnavirilor in aceasta țara a ajuns la 13.957.Institutul Robert Koch a comunicat ca 31 de oameni au murit dupa ce s-au infectat cu Covid-19, in Germania, scrie observator.tv.