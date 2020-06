Pe fondul celei mai recente raportari oficiale venite de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS), de sambata, din care s-a aflat ca in ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate 275 de noi cazuri de coronavirus, cifre in creștere vizibila fața de cele raportate in ultimele zile, șeful Societații Romane de Microbiologie a […]