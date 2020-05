Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștilor de protectie devine obligatorie si in orasul Cugir, acesta fiind al patrulea oras din Alba care impune obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice aglomerate. „Incepand de maine, 1 Mai, la Cugir este obligatorie purtarea maștii de protecție in locurile publice…

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia: Purtarea maștilor de protecție OBLIGATORIE in spațiile aglomerate. Școlile din municipiu vor fi dotate cu dozatoare cu dezinfectant Primaria Alba Iulia anunța ca purtarea maștilor de protecție va fi OBLIGATORIE in spațiile aglomerate. De asemenea, școlile din municipiu…

- Emanuel Soare, prefectul județului Argeș informeaza ca in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nu s-a luat deocamdata hotararea ca purtarea maștilor de protecție sa devina obligatorie in spațiile publice. Prefectul le recomanda insa argeșenilor sa poarte masca, in special in spațiile…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Lugoj a hotarat ca, incepand cu data de 17 aprilie 2020, purtatea maștilor de protecție sau a altor metode de acoperire a nasului și a gurii (exemplu: maști din material textil dens, șal, eșarfe, bandane sau orice alte tipuri de protecție)…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea, intrunit marti in sedinta extraordinara, a hotarat ca toti cetatenii care ies in spatiile publice sa poarte mijloace de protectie a gurii si nasului, potrivit Prefecturii Vrancea. Masura intra in vigoare incepand de vineri. ‘Incepand cu data…

- V. Stoica Propunerea facuta de președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, vicepreședintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova, ca prahovenii sa poarte obligatoriu maști de protecție in spațiile publice a fost aprobata azi de catre membrii CJSU. Masura va intra…

- Noi masuri de combatere a virusului COVID-19: incepand de marți, purtarea maștilor in spații publice a devenit obligatorie și in Bacau. Anunțul a fost facut de Prefectura Bacau, dupa ce decizia a fost adoptata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Masura va intra in vigoare de marți. ...

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila (PSD), a solicitat prefectului judetului Vrancea, Gheorghita Berbece, luni, prin intermediul unei scrisori deschise, sa impuna purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice, institutii si spatii comerciale, potrivit Agerpres."Va…