Covid-19 pune pe butuci lanțurile globale de aprovizionare Urmare a efectelor pandemiei Covid-19 in economie, marile lanțuri globale de aprovizionare incep sa cedeze. Se anunța falimente rasunatoare și nicio soluție salvatoare nu apare la orizont. Și din acest motiv, organizațiile mondiale de transport au publicat o scrisoare deschisa catre Adunarea Generala a ONU avertizand asupra riscurilor cauzate de lipsa forței de munca in […] The post Covid-19 pune pe butuci lanțurile globale de aprovizionare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lanțurile globale de aprovizionare risca sa se prabușeasca, avertizeaza organizațiile internaționale ale transportatorilor, într-o scrisoare deschisa adresata șefilor de stat care participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Printre motivele enunțate se afla și maniera…

- Lanțurile globale de aprovizionare risca sa se prabușeasca, avertizeaza organizațiile internaționale ale transportatorilor, intr-o scrisoare deschisa adresata șefilor de stat care participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite.

- Lanțurile globale de aprovizionare risca sa se prabușeasca, avertizeaza organizațiile internaționale ale transportatorilor, intr-o scrisoare deschisa adresata șefilor de stat care participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Printre motivele enunțate se afla și maniera in care au…

- Cloaca de JEG și COVID la o tabara pentru copii din județul Alba. Control DSP și masurile impuse Cloaca de JEG și COVID la o tabara pentru copii din județul Alba. Control DSP și masurile impuse Ca urmare a unui control efectuat de catre inspectorii DSP Alba la o societate comerciala din județ care are…

- Un raport al Camerei Internaționale pentru Transport Maritim avertizeaza ca in cinci ar putea aparea o lipsa acuta de marinari care sa opereze navele comerciale, ceea ce ar crește riscul apariției unor intreruperi in lanțurile globale de aprovizionare.

- Romania a donat peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer Republicii Moldova. Noua tranșa de ser anti-Covid a ajuns la vecinii noștri vineri dimineața, anunța IGSU. “Urmare a activarii Mecanismului European de Protecție Civila de catre Republica Moldova, Centrul de Coordonare a Raspunsului la Urgența al…

- Potrivit unui comunicat al Damen, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat, in sedinta de vineri, reorganizarea Santierului Naval Damen Mangalia, un plan anuntat in urma cu un an, iar aceasta reorganizare inseamna restructurarea a 228 de posturi. “Reorganizarea activitatii este consecinta directa…

- Asociatia britanica de procesare a carnii (BMPA) a afirmat ca lipsa abilitatilor este atat de critica, incat unele fabrici au raportat posturi vacante de la 10% la 16% din functiile permanente. ”In plus fata de deficitul de lucratori subiacent, aflam, de asemenea, de la unii membri ca intre 5% si 10%…