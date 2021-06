Stiri pe aceeasi tema

- Doi dezvoltatori imobiliari din Hong Kong si o fundatie de caritate au anuntat vineri ca marele jackpot al unei loterii organizate cu scopul de a stimula populatia locala sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19 va fi o garsoniera in valoare de 10,8 milioane de dolari Hong Kong (1,14 milioane…

- O regiune din nordul Thailandei a ales un mod inedit de a stimula campania de vaccinare anti-Covid – persoanele vaccinate sunt inscrise la o tombola al carei premiu saptamanal este o vaca, relateaza Reuters . Incepand din luna iunie, oricare satean vaccinat din districtul Mae Chaem, din provicinia…

- Autoritatile accelereaza campania de vaccinare. Inca doua centre vor face imunizari: primul a fost inaugurat astazi la Balti, iar al doilea va fi deschis in urmatoarele zile la "Moldexpo". Intre timp procesul de vaccinare in ritm alert.

- Membrii Comitetului Național de Coordonare a Imunizarii au aprobat, astazi, in cadrul unei ședinte, contigentele de persoane din etapa trei de vaccinare impotriva Covid-19, care urmeaza sa fie imunizate incepand cu ziua de astazi.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, mama a doi copii, a declarat sambata dupa-amiaza la Oradea ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se imunizeze anti-COVID, ea precizand ca abia așteapta ca vaccinul sa fie aprobat la nivel european si pentru copiii cu varste sub 16 ani, pentru a-si vaccina…

- Asociatii ale lucratorilor migranti din Hong Kong au criticat sambata proiectul de vaccinare anti-COVID-19 obligatorie pentru intregul personal domestic strain, calificand drept "discriminatorie si injusta" aceasta masura, relateaza AFP. Autoritatile sanitare au anuntat vineri ca preconizeaza…

- Campania de vaccinare din Canada a determinat o scadere a ratei de infectare cu noul coronavirus la persoanele cu varste de peste 80 de ani, au anuntat duminica autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Constatam deja avantajele vaccinurilor in populatiile…

- De la startul etapei a III-a a campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, The post Aproape 21.000 de mureșeni, pe listele de așteptare pentru vaccinare anti-covid! Din aprilie, inca 6 centre vor fi deschise in județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Aproape 21.000 de mureșeni,…