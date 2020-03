Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile transmise de Grupul de Comunicare Strategica arata ca cei mai mulți pacienți infectați cu COVID-19 au varste cuprinse intre 19 și 50 de ani (57%), segment urmat de cel al persoanelor cu varste cuprinse intre 51 și 69 de ani (29%). Peste 70 de ani au 6% din totalul pacienților, iar cel mai…

- Prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu, a cerut Directiei de Sanatate Publica (DSP) sa verifice Spitalul Militar de Urgenta, dupa ce in mediul online a aparut informatia ca la aceasta unitate ar fi un caz de Covid-19, potrivit Agerpres."In urma postarii aparute in mediul online, domnul prefect…

- Nick Chater, reputat profesor in stiinte comportamentale de la Warwick Business School, a declarat pentru CNN ca liderii occidentali au transmis „mesaje contradictorii”, inchizand treptat institutiile si locurile favorite ale oamenilor, scrie Mediafax.In timp ce numarul cazurilor depistate…

- Una dintre asigurarile cel mai puțin cautate și contractate, cea pentru pandemie, e acum cap de lista la marile companii, scrie CNN.Desigur, nimeni nu se mai poate asigura impotriva pandemiei de coronavirus, insa mulți vor sa fie cu un pas inaintea urmatoarei... cand o veni ea. Cea mai recenta a fost…

- Coronavirusul ataca plamanii, iar cei mai expuse sunt persoanele in varsta sau care sufera de anumite afecțiuni. Profesor doctor Florin Mihaltan, ne explica ce se intampla in corpul nostru daca suntem infectați cu Covid 19.

- Mediul de business din Romania acuza din plin socul provocat de epidemia Coronavirus, printre cele mai afectate domenii regasindu-se turismul, HoReCa si transportul. Un set de 21 de masuri care sa atenueze...

- Iata ca este nevoie, mai mult decat oricand, de intensificarea activitaților de predare- invațare in mediul online. Pentru a nu bloca activitațile didactice, in cazul in care se va hotari, la nivel național, suspendarea cursurilor in mediul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

