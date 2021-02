Copiii americani in varsta de pana la 12 ani urmeaza ”foarte probabil” sa fie vaccinati la inceputul lui 2022, estimeaza duminica imunologul Anthony Fauci, consilierul Casei Albe in lupta impotriva covid-19, relateaza AFP. Vaccinarea copiilor este un subiect fundamental in Staele Unite, pentru ca ar putea usura povara unor milioane de parinti, ai caror copii continua sa urmeze o educatie la distanta. Situatia difera foarte mult de la stat la stat si in functie de natura scolilor - publice, private, religioase -, iar un conflict dur opune autoritatile si cadrele didactice pe tema redeschiderii…