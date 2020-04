COVID-19, prima pandemie din era social-media. De ce suntem mai fricoşi decât acum 10 ani, diferenţe şi asemănări cu gripa porcină In termeni concreti, ai cifrelor seci, numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus, este de 1.085.908, iar cel al deceselor este de 58.064. Au trecut trei luni de la primul caz de COVID-19 anuntat oficial la Wuhan, iar la prima vedere cifrele ar putea sa sperie, insa puse intr-un context mai general ele nu mai sunt chiar asa de infricosatoare. Precedenta pandemie cea a virusului H1N1 (2009-2010), asa-numita gripa porcina, a fost de-a dreptul devastatoare. Din ianuarie 2009 pana in august 2010 se estimeaza ca au fost infectate intre 700 de milioane si 1,4 miliarde de persoane, iar numarul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

