Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a afirmat, marti, ca aproape jumatate dintre liderii planetei i-au solicitat vaccinuri anti-COVID-19. Acesta a spus ca va acorda ajutor, insa ramane evaziv in ceea ce priveste calendarul acestuia.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca aproape jumatate dintre liderii planetei i-au solicitat vaccinuri anti-COVID-19 si a reiterat ca va acorda ajutor, ramanand insa evaziv in ceea ce priveste calendarul acestuia, informeaza AFP. "Toate tarile din lume se intorc spre noi", a explicat Biden…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca aproape jumatate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri anti-Covid-19, reafirmându-și promisiunea de ajutor, ramânând însa evaziv în ceea ce privește momentul, potrivit AFP.„Toate țarile lumii se uita la…

- Presedintele american Joe Biden va impune incepand de marti noi restrictii de calatorie intre Statele Unite si India, din cauza epidemiei de Covid-19, interzicand accesul in SUA a majoritatii persoanelor care nu sunt cetateni ai SUA, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Noile…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

- Administratia americana a presedintelui Joe Biden le ofera palestinienilor un ajutor de 15 milioane de dolari in lupta impotriva COVID-19 in Cisiordania si Fasia Gaza, a transmis joi Departamentul de Stat intr-un comunicat, potrivit Reuters. Fondurile, care vin de la Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala…

- Presedintele SUA Joe Biden, 78 de ani, a anuntat joi, 25 martie, ca intentioneaza sa candideze și la alegerile prezidentiale din 2024. Liderul de la Casa Alba a mai spus ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, relateaza AFP. „Raspunsul este da, intentionez…

- Presedintele american Joe Biden a estimat, in prima sa vizita de lucru in afara Washington-ului, care va fi momentul in care pandemia de coronavirus va fi adusa sub control iar cei mai multi oameni nu vor mai fi obigati sa poarte masca sau sa se distanteze social.