- Informațiile false au creat ingrijorare in județul Alba Foto: Arhiva. Informațiile false vehiculate într-un articol publicat online au creat îngrijorare în rândul locuitorilor din Alba, judet în care nu este confirmat niciun caz de COVID 19. În articolul…

- Pana acum, in Argeș, nu a fost confirmat niciun caz de Coronavirus, totuși, Direcția de Sanatate Publica a primit zeci de solicitari din partea unor argeșeni care au vrut sa fie testați pentru Covid- 19. Pentru ca o ancheta epidemiologica corecta NU trebuie sa duca la izolarea și testarea altor persoane…

- Prefectul de Prahova, Cristian Ionescu, a organizat astazi, 13 martie 2020, o sedinta de lucru la care a invitat primarii tuturor unitatilor administrativ teritoriale din Prahova. In cadrul acestei intalniri, la care au participat si cei doi subprefecti si directorul DSP Prahova, primarilor li s-au…

- Prefectul de Argeș, Emanuel Soare, a anunțat ca la nivelul județului numarul centrelor de carantina este in creștere. Autoritațile locale se pregatesc pentru un nou val de persoane care urmeaza sa fie bagate in carantina, motiv pentru care sunt amenajate noi spații de cazare a persoanelor suspecte…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a declarat ca barbatul de 52 de ani, diagnosticat miercuri cu coronavirus a fost plecat in Piatra Neamt la inceputul lunii martie, fiind insotit de fiica sa, care locuieste in judetul Ilfov. El este asistent medical in cadrul Spitalului Judetean Constanta…

- ​Probele recoltate de epidemiologii din Maramures de la sotia pacientului infectat cu noul coronavirus au fost compromise. Potrivit reprezentantilor DSP Maramureș, „unul dintre tampoane nu era în mediu de cultura”, când a ajuns la Cluj, unde se fac analizele.Reprezentaníi…

- Numarul deceselor inregistrate din cauza infectarii cu coronavirus a ajuns, marți, la 2.626, dintr-un numar de aproape 80.000 de cazuri confirmate, la nivel mondial. Rata mortalitații este de 3%.

- Romanul infectat cu noul coronavirus, aflat pe nava izolata in portul japonez Yokohama, a fost debarcat și dus la spital pentru ingrijiri. Aceleași masuri s-au luat și in cazul altor 43 de persoane de pe vas care au primit ieri diagnosticul. Barbatul, in varsta de 41 de an, de loc din județul Argeș,…