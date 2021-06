Covid-19. Prăbușirea turismului ar putea costa mai mult de 4 trilioane de dolari Restricțiile sanitare legate de pandemia de coronavirus se diminueaza, dar revenirea la normal nu este de așteptat inainte de 2023. Prabușirea turismului internațional din cauza pandemiei Covid-19 ar putea duce la o pierdere de peste 4.000 de miliarde de dolari din PIB-ul global in anii 2020 și 2021, potrivit unui raport al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare […] The post Covid-19. Prabușirea turismului ar putea costa mai mult de 4 trilioane de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

