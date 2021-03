Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile buzoiene din sanatate au anunțat, astazi, cel mai negru bilanț in privința evoluției COVID, de la inceputul anului, in județul Buzau. Au fost raportate nu mai puțin de 72 de noi imbolnaviri și doua decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Astfel, situația epidemiologica la…

- Un numar de 5.593 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, bilantul total al infectarilor ajungand astfel la 886.752. In ultima zi au murit 143 de pacienti, iar un numar de 1.313 de persoane sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate…

- Pandemia de Covid-19 face din ce in ce mai multe victime in intreaga lume, cu un nou record zilnic de decese si variante mult mai contagioase care continua sa se raspandeasca, obligand din ce in ce mai multe tari

- Regatul Unit a inregistrat 1.820 de morti din cauza covid-19, un nou ”record” de la inceputul pandemiei, potrivit Ministerului britanic al Sanatatii, relateaza AFP. Este vorba despre persoane testate pozitiv cu covid-19 in ultimele 28 de zile. Bilantul total al mortilor a crescut la 93.290…

- RECORD fara precedent in Spania: 39.000 de cazuri noi inregistrate in 24 de ore, cel mai negru bilanț de la inceputul pandemiei de COVID-19 Potrivit raportarilor Ministerului Sanatații, au fost confirmate 38.869 de cazuri noi si s-au inregistrat 195 de decese, ceea ce aduce bilanțul total la 2,176 de…

- Israelul a raportat marti cel mai ridicat numar de infectii zilnice de coronavirus, in mijlocul celui de-al treilea lockdown la nivel national, relateaza DPA.Potrivit Ministerului Sanatatii israelian, un numar record de 9.

- Marea Britanie se confrunta cu o accelerare a epidemiei de COVID-19 cauzata de o mutatie a virusului și a inregistrat marti 53.135 de noi cazuri, un bilanț fara precedent de la inceputul pandemiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. In pofida unor restrictii impuse unei mari parti a populatiei din Marea…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus se menține in scadere, in ultima perioada, la nivelul județului Buzau. Astazi, 28 decembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor publicate de Prefectura:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de…