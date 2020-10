Stiri pe aceeasi tema

- Infecția cu SARS-CoV-2 ar putea provoca diabetul de la zero, crede Francesco Rubino, cercetator in diabet la King’s College din Londra, potrivit Mediafax. Mario Buelna, un american de 28 de ani, a fost initial diagnosticat cu Covid-19. Doua saptamani mai tarziu, dupa ce parea a se recupera, s-a simtit…

- Un numar de 11 copii de la o casa de tip familial din comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, aflati de doua saptamani in carantina dupa aparitia unui caz de COVID-19 la o educatoare din alt centru de acest tip din localitate, vor mai ramane inca 14 zile izolati, dupa ce la unul dintre ei s-a confirmat…

- Peste 80% dintre locuitorii Marii Britanii nu se conformeaza recomandarilor de autoizolare atunci cand au simptome de COVID-19 sau au intrat in contact cu o persoana testata pozitiv, releva un studiu realizat de King's College din Londra, transmite vineri Reuters, Agerpres. De asemenea, o majoritate…

- Ziarul Unirea Vicepremierul Raluca Turcan: ,,Scoala nu este facultativa. Incepe obligatoriu pe 14 septembrie, iar parinții sunt obligați sa-i verifice pe copii” Luni, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca este important ca scoala sa inceapa pe…