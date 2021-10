Covid-19. Pfizer trage tare să vaccineze copiii de 5-11 ani Autorizația europeana pentru vaccinarea copiilor cu varste intre 5 și 11 ani cu vaccin Pfizer/BioNTech este probabila pentru sfarșitul lunii noiembrie 2021. Potrivit laboratoarelor Pfizer/BioNtech, vaccinul lor anti-Covid-19, Comirnaty, este „sigur” și „bine tolerat” la copiii de 5-11 ani. Vaccinul ar declanșa un raspuns imun „in general comparabil” cu cel al tinerilor de 16-25 de ani, chiar […] The post Covid-19. Pfizer trage tare sa vaccineze copiii de 5-11 ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer si BioNTech anunta ca vaccinul impotriva Covid-19 prezinta un raspuns al anticorpilor "robust" la copiii cu varsta cuprinsa intre cinci si 11 ani si ca vor cere Agentiei americane a medicamentului FDA autorizarea de urgența.

- Companiile Pfizer si BioNTech au anuntat luni ca vaccinul anti-COVID a generat un raspuns imun la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, in cadrul studiului clinic de faza II / III, care a corespuns cu ceea ce au observat anterior la copiii cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 de ani. Profilul de…

- In urmatoarele saptamani, BioNTech va solicita autorizarea la nivel mondial a vaccinului sau COVID pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Pregatirile pentru aceasta lansare sunt pe drumul cel bun, au afirmat doi dintre directorii companiei catre Der Spiegel, citați de Reuters. „In urmatoarele…

- Vaccinul impotriva COVID-19 nu e necesar și nimeni nu are nevoie de el. Copiii au 99,998% șanse sa se insanatoșeasca. Tinerii adulți, intre 18 și 45 de ani, au 99,95% șanse sa se insanatoșeasca. O persoana care deja a avut COVID-19, și care are anticorpi naturali rezultați, are o imunitate naturala…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19b(CNCAV) a emis o noua instrucțiune privind vaccinarea in situații speciale. Conform prevederilor regasite in acest document, in cazul in care o persoana dezvolta infecție cu SARS-CoV-2, dupa administrarea primei doze…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a facut vineri precizari in ceea ce privește vaccinarea in situații speciale. Este vorba de cazurile in care o persoana face infecția intre cele doua doze sau apar reacții anafilactice. ”In cazul in care o…

- Autorizatia de urgenta pentru vaccinarea anti-Covid a copiilor cu varste sub 12 ani ar putea veni in prima jumatate a iernii, a spus joi un oficial al Food and Drug Administration (FDA), organismul american de reglementare a medicamentelor, potrivit NBC. Agentia spera sa acorde apoi rapid…

- ”In Israel s-a inceput vaccinarea cel mai devreme in lume cred, in 19 decembrie s-a vaccinat premierul. Astazi sunt vaccinați in jur de 10,9 milioane de persoane, din care 5,2 milioane cu al doilea vacicin. Aproximativ 57% din populație este vaccinata.Vaccinul a ajutat mult populația, datorita lui am…