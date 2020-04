Stiri pe aceeasi tema

- Patronatele de pe litoralul romanesc aproximeaza ca peste 1 milion de romani iși vor pierde locurile de munca din cauza prabușirii turismului, fenomen care va afecta indirect și alte ramuri ale economiei.„Daca statul nu vine in sprijinul turismului romanesc, in general, și al celui de pe litoral,…

- Ministerul Muncii anunta ca la data de 1 aprilie sunt inregistrate aproape 795.291 de contracte de munca suspendate, cele mai multe in industria prelucratoare, si peste 155.000 de contracte care au incetat, in domeniul comertului, industriei prelucratoare si constructiilor.

- Novak Djokovic, 32 de ani, jucatorul sarb de tenis aflat pe locul 1 ATP, a anunțat, vineri, ca va oferi suma de un milion de euro, in lupta cu pandemia de coronavirus dusa de țara sa, scrie Reuters.Cu acesti bani, autoritațile din Serbia vor fi achizitionate ventilatoare si alte echipamente medicale…

- In Rusia, din cauza masurilor luate pentru combaterea raspandirii coronavirusului, aproximativ 3 milioane de intreprinderi se pot inchide, iar 8,6 milioane de persoane risca sa iși piarda locul de munca. Acest lucru a fost raportat de RBC.RU cu referire la datele vicepreședintelui Camerei de Comerț…

- Guvernul Orban ia in calcul ca 500.000, sau chiar un milion de oameni sa ajunga in somaj tehnic din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, care lovește in toate sectoarele economiei. Statul va susține, cu bani din buget, o parte din șomaj. Ministerul de Finanțe preconizeaza ca, in luna aprilie,…