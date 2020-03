Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 16 martie, președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat noi masuri naționale de combatere a raspandirii pandemiei de coronavirus, inclusiv inchiderea granițelor pentru cetațenii straini și cetațenii nerezidenți. Emmanuel Macron a confirmat, de asemenea, ca granițele externe ale Uniunii Europene…

- Majoritatea centrelor comerciale din Austria vor fi inchise pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus, zone turistice din Alpi vor fi puse in carantina si zborurile catre tarile europene unde epidemia se propaga cel mai rapid vor fi sistate, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz. ''Austria…

- Ca urmare a valului de infectare din ultimele zile, autoritațile germane din cele doua regiuni au fost nevoite sa ia masuri drastice, cum ar fi inchiderea școlilor pana la jumatatea lunii aprilie.Masuri similare de inchidere a școlilor au fost luate și de autoritațile din Bavaria, Saxonia Inferioara,…

- Rezultatele probelor prelevate de la doua femeie internate la Spitalul Județean de Urgența Bistrița cu suspiciune de coronavirus sunt negative, a anunțat vineri dimineața, conducerea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. O alta proba este acum in analiza la laboratorului din cadrul Spitalului Clinic…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a recomandat cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franta sau Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea sederii si revenirea de urgenta in Romania.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța și Germania ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu Covid-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența in Romania. Intr-o atenționare…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o…

- Dupa Italia, in vizorul autoritaților romane au intrat Franța și Spania. Conform secretarului de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru, pe ”lista roșie” se afla acum nordul Franței și zona Madridului, unde s-au inregistrat in ultima perioada multe cazuri de infecții cu coronavirus, anunța Digi 24.Conform…