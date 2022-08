COVID 19: peste 4.000 de cazuri noi

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Bucuresti este pe primul loc, vineri, in topul judetelor cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu coronavirus. Pe locul doi se afla Ilfov, urmat de Cluj. Potrivit datelor comunicate de Ministerul Sanatatii, in Bucuresti au fost raportate 1.123 cazuri noi, pe locul doi se afla Ilfov, cu…

- Sunt cu 53 mai putine fata de ziua anterioara, a informat Ministerul Sanatatii. Au fost raportate și cinci decese asociate bolii, toate la pacienți ne-vaccinați și care aveau și alte comorbiditați. Unul din cele cinci decese s-a produs anterior ultimelor 24 de ore. In unitatile sanitare de profil […]…

- 320 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 164 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 14.300 de teste, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. In unitatile sanitare de profil sunt internate peste 600 de persoane cu COVID-19,…

- Un numar de 681 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 359 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 22.000 de teste, a informat Ministerul Sanatatii. Au fost raportate și 13 decese la pacienti cu COVID-19. Numarul […] Articolul…

- 705 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, cu 107 mai putine fata de ziua anterioara, a informat, azi, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.860 teste si 14.120 teste rapide antigenice. Au fost raportate opt decese – trei barbati si cinci femei…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti – 106 si in judetul Galati – 25, a informat, duminica, Ministerul Sanatatii. Conform ultimei raportari, cele mai putine cazuri sunt in judetele Bacau si Maramures – cate unul si Harghita si Caras-Severin…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti – 181 si in judetul Cluj – 49, a informat, vineri, Ministerul Sanatatii. Conform ultimei raportari, cele mai putine cazuri sunt in judetele Arges, Calarasi si Harghita – cate doua si Giurgiu si Gorj – cate…

- Sunt cu 588 mai multe decat ieri, anunța Ministerul Sanatații. De asemenea, au fost raportate și 14 decese la pacienți cu Covid 19. Numarul de persoane internate cu COVID-19 este de 1.187, iar la terapie intensiva sunt 193 de pacienți. Județul Brașov a raportat 39 de cazuri noi, in […] Articolul 1.116…