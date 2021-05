Stiri pe aceeasi tema

- Peste 110.000 de persoane vaccinate anti-Covid, in Romania, in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 90 de reacții adverse In Romania, in ultimele 24 de ore, peste 110.000 de persoane au fost vaccinate, arata Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 44.960…

- Peste 66.500 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 50 de reactii adverse. Totodata a fost depasit pragul de 2 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze, a anuntat luni Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19…

- Peste 84.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 136 de reactii adverse, a anuntat, marti, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).

- Aproape 92.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 130 de reactii adverse. Intr-unul din cazuri, a fost vorba despre o reactie severa, persoana respectiva fiind ulterior externata, in stare buna, a anuntat, miercuri, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca peste 75.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate 96 de reactii adverse, intr-un caz fiind vorba despre o forma grava. Potrivit CNCAV, 75.267 de persoane…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 80.000 de persoane si s-au inregistrat 102 reactii adverse.

- Aproape 62.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID sambata și au fost raportate 118 reacții adverse, potrivit datelor furnizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse…

- Peste 49.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 176 de reactii adverse, din care 116 la vaccinul AstraZeneca. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de…