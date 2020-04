Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al cazurilor confirmate cu coronavirus a ajuns astazi la 115.242 de la 110.574, cate au fost raportate miercuri.Italia se afla in continuare pe locul al doilea in topul celor mai afectate țari de pandemia de coronavirus, dupa Statele Unite, depașind Iranul, China și Coreea de Sud.

- Numarul cazurilor noi de infectare in Italia a crescut in ultima zi cu 4.053‬ (un numar aproape egal cu cel de luni - 4.050), indicand o tendința de incetinire a apariției de noi cazuri in peninsula, potrivit Daily Mail. Numarul total al cazurilor de Covid-19 confirmate in Italia a ajuns astfel marți…

- Pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19, 192 dintre acestea fiind raportate in ultimele 24 de ore, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pacienții nou confirmați au intre 1 și 90 de ani. „Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul…

- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . In Italia s-au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…

- Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate...

- Pana lunii, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate...

- A fost confirmat primul caz de infectare cu Covid-19 in Olanda. Un pacient care a calatorit recent in Italia a fost infectat cu coronavirus, relateaza institutul olandez pentru Sanatate Publica si Mediu (RIVM). De asemenea, a fost depistat primul caz de COVID-19 si in Irlanda de Nord.